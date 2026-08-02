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Khagaria News: झूलन महोत्सव पर 24 अगस्त से होगा अन्तर्राज्यीय दंगल का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: झूलन महोत्सव पर 24 अगस्त से होगा अन्तर्राज्यीय दंगल का आयोजन झूलन महोत्सव पर 24 अगस्त से होगा अन्तर्राज्यीय दंगल का आयोजन

Khagaria News: झूलन महोत्सव पर 24 अगस्त से होगा अन्तर्राज्यीय दंगल का आयोजन

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि शहर के बलुआही ठाकुरबाड़ी में कुश्ती केमटी की बैठक रविवार को अध्यक्ष अंगद यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें राजद जिलाध्यक्ष सह बलुआही ठाकुरबाड़ी के सदस्य मनोहर कुमार यादव ने कहा कि बलुआही ठाकुरबाड़ी में सावन माह के अंतिम पांच दिनों तक प्रत्येक साल झूलन महोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष झूलन महोत्सव के अवसर पर आगामी 24, 25, 26 और 27 अगस्त को अन्तर्राज्यीय कुश्ती (दंगल) का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पूर्व वार्ड पार्षद सह कुश्ती कमिटी के सदस्य रणवीर कुमार, संटू सिन्हा, प्रमोद साह, नवीन यादव, अजीत कुमार उर्फ घूरन, प्रमोद यादव, शकलदीप यादव, मो. नसीम उर्फ लंबू, छेदी यादव, बलुआही ठाकुरबाड़ी के सचिव वेदो यादव, सदस्य ई. नंदन यादव आदि मौजूद थे।

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