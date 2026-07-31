Khagaria News: पूर्व सरपंच पुत्र की हत्या के विरोध में पांच घंटे तक रहा सड़क जाम

Khagaria News: पूर्व सरपंच पुत्र की हत्या के विरोध में पांच घंटे तक रहा सड़क जाम
Khagaria News: अलौली में मंलवार को ज्वालापुर चौक पर बदमाशों द्वारा युवक की हत्या के बाद, स्थानीय लोगों ने पांच घंटे तक स्टेट हाइवे को जाम कर दिया। उनका आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी भानू प्रताप सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Khagaria News: अलौली । एक संवाददाता अलौली थाना क्षेत्र के मेघौना पंचायत के ज्वालापुर चौक पर शुक्रवार को बदमाशों द्वारा गोली मारकर युवक की हत्या के बाद से आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाइवे को पांच घंटेतक जाम रखा। उल्लेखनीय है कि बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार को सुबह व्यस्त चौक पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हुए हत्या किए जाने के कारण लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी भानू प्रताप सिंह स्वयं भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आक्रोशित लोगों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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