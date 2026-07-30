Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता दिघौन पंचायत के वार्ड नंबर तीन के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद तवरेज ने बीडीओ एवं बीपीआरओ को आवेदन देकर पंद्रहवीं वित्त आयोग से पंचायत योजना के तहत बने नाला निर्माण कार्य का जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक के मुताबिक योजना के कनीय अभियंता गौरव कुमार ने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार को पेटी कान्ट्रैक्ट देकर योजना का संचालन अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखकर करवाया,जो कि जांच का विषय बनता है। आवेदक के मुताबिक जेई के द्वारा अपने रिश्तेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मानकों का उल्लंघन कर मापी पुस्तिका अंकित की गई, जिससे नवनिर्मित नाला टूट कर अपने निर्माण में बरती गई अनियमितता की गवाही देने लगी है।