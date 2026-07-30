Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग

Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता दिघौन पंचायत के वार्ड नंबर तीन के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद तवरेज ने बीडीओ एवं बीपीआरओ को आवेदन देकर पंद्रहवीं वित्त आयोग से पंचायत योजना के तहत बने नाला निर्माण कार्य का जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक के मुताबिक योजना के कनीय अभियंता गौरव कुमार ने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार को पेटी कान्ट्रैक्ट देकर योजना का संचालन अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखकर करवाया,जो कि जांच का विषय बनता है। आवेदक के मुताबिक जेई के द्वारा अपने रिश्तेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मानकों का उल्लंघन कर मापी पुस्तिका अंकित की गई, जिससे नवनिर्मित नाला टूट कर अपने निर्माण में बरती गई अनियमितता की गवाही देने लगी है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: पिछरी पेंडराबांध के सौंदर्यीकरण के नाम पर राशि की बंदरबांट

आवेदन के मुताबिक वार्ड नंबर तीन में मोहम्मद अकरम आलम के मदरसा से रनिया धार तक पंचायत योजना से पंद्रहवीं वित्त आयोग के तहत मिली राशि से लगभग 17 लाख 74 हजार के लागत से इस नाला का निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन इसके निर्माण कार्य में की गई कंजूसी का नतीजा यह निकला कि नवनिर्मित नाला यत्र तत्र क्षतिग्रस्त हो रही है। नाला का निर्माण जिन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था। वह गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निर्माण कार्य नहीं किए जाने से पूरा नहीं हो पा रही है। आवेदक ने मामले की जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही इसका नए सिरे से निर्माण कार्य करवाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।