Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग
Khagaria News: आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग आवेदन देकर नाला निर्माण कार्य का जांच करने की मांग
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता दिघौन पंचायत के वार्ड नंबर तीन के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद तवरेज ने बीडीओ एवं बीपीआरओ को आवेदन देकर पंद्रहवीं वित्त आयोग से पंचायत योजना के तहत बने नाला निर्माण कार्य का जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक के मुताबिक योजना के कनीय अभियंता गौरव कुमार ने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार को पेटी कान्ट्रैक्ट देकर योजना का संचालन अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखकर करवाया,जो कि जांच का विषय बनता है। आवेदक के मुताबिक जेई के द्वारा अपने रिश्तेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मानकों का उल्लंघन कर मापी पुस्तिका अंकित की गई, जिससे नवनिर्मित नाला टूट कर अपने निर्माण में बरती गई अनियमितता की गवाही देने लगी है।
आवेदन के मुताबिक वार्ड नंबर तीन में मोहम्मद अकरम आलम के मदरसा से रनिया धार तक पंचायत योजना से पंद्रहवीं वित्त आयोग के तहत मिली राशि से लगभग 17 लाख 74 हजार के लागत से इस नाला का निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन इसके निर्माण कार्य में की गई कंजूसी का नतीजा यह निकला कि नवनिर्मित नाला यत्र तत्र क्षतिग्रस्त हो रही है। नाला का निर्माण जिन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया था। वह गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निर्माण कार्य नहीं किए जाने से पूरा नहीं हो पा रही है। आवेदक ने मामले की जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही इसका नए सिरे से निर्माण कार्य करवाने की मांग की है।
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