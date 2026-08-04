Khagaria News: एटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन का समापन, नई राज्य कमिटी का गठन

Khagaria News: एटक के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन का समापन, नई राज्य कमिटी का गठनएटक के 24वें बिएटक के 24वें बिहार राज्य का समापन, नई राज्यहार राज्य का समापन, नई राज्य

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) बिहार राज्य कमिटी के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन का मंगलवार को के.एन. क्लब, खगड़िया में समापन हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन संगठनात्मक विषयों पर चर्चा, नई राज्य कमिटी का गठन तथा विभिन्न प्रस्तावों को पारित किया गया। सम्मेलन के समापन के बाद एटक की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

सम्मेलन का महत्व प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमरजीत कौर ने कहा कि खगड़िया में संपन्न 24वें बिहार राज्य सम्मेलन बिहार के मजदूर आंदोलन को नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। तीन दिनों तक चले सम्मेलन में राज्यभर से आए प्रतिनिधियों ने मजदूरों, किसानों, स्कीम वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा की तथा आगामी संघर्ष की रूपरेखा तय की है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को गांव-गांव और कार्यस्थलों तक पहुंचाकर व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

सरकार की नीतियाँ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों के हित में बनाई जा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, श्रमिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और ठेका प्रथा ने मेहनतकश जनता के जीवन को संकट में डाल दिया है। एटक मजदूरों, किसानों, स्कीम वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित कर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगी। भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों के अधिकार और आर्थिक संकट जैसे मूल सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।

छात्र-युवा आंदोलनों का जिक्र उन्होंने हाल के जंतर मंतर पर हुए छात्र-युवा आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों और नौजवानों की आवाज को पुलिसिया दमन के बल पर दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार और शिक्षा के सवालों पर जवाब देना चाहिए, न कि आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरजीत कौर ने कहा कि यह भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जिस नौजवान वर्ग को भाजपा नेता 'कॉकरोच' कहकर अपमानित किया था, उसी नौजवान वर्ग ने अब भाजपा को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। अब भाजपा के जुमले युवाओं के सामने नहीं चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एटक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को और तेज करेगी।

नवीनतम राज्य कमिटी की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनिर्वाचित एटक बिहार राज्य कमिटी की घोषणा की गई। नवनिर्वाचित राज्य महासचिव अजय कुमार ने बताया कि सम्मेलन में सर्वसम्मति से गजनफ्फर नवाब को राज्य अध्यक्ष तथा अजय कुमार को राज्य महासचिव चुना गया। राज्य उपाध्यक्ष के रूप में सूर्यकांत पासवान, सी. सिंह, भरत झा, प्रमोद नंदन, ललन लालित्य, डी.पी. यादव एवं चंद्रावती देवी का निर्वाचन किया गया। उप महासचिव के रूप में उषा साहनी, ओमप्रकाश क्रांति, कुमार बिंदेश्वर, कौशलेंद्र कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, संजीव कुमार, जानकी पासवान एवं हरदेव ठाकुर को चुना गया, जबकि अमरनाथ को राज्य कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अजय कुमार ने बताया कि सम्मेलन में सर्वसम्मति से 41 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी तथा 101 सदस्यीय राज्य सामान्य परिषद का भी गठन किया गया। प्रेस वार्ता में एटक की राष्ट्रीय सचिव उषा साहनी, राज्य अध्यक्ष गजनफ्फर नवाब, खगड़िया जिला महासचिव कुमारी निर्मला, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के उप महासचिव पुनीत मुखिया, डी.पी. यादव, प्रभाकर प्रसाद सिंह, प्रभाशंकर सिंह रविन्द्र यादव सहित तमाम निर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित थे।