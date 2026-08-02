Khagaria News: मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक का करें प्रयोग
Khagaria News: मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक का करें प्रयोग मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक का करें प्रयोग
Khagaria News: खगड़िया। नगर संवाददाता कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), परमानंदपुर में शुक्रवार को कृषक मित्र समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 63 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन, नैनो उर्वरकों के उपयोग तथा कम रासायनिक उर्वरकों के साथ वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन केवीके के प्रधान डॉ. एन.के. सिंह ने किया। उन्होंने किसानों से मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप खेती करने से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत में भी कमी लाई जा सकती है।
राज्य कार्यालय, पटना से पहुंचे इफको के विपणन प्रबंधक राजीव लोचन ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैव उर्वरकों एवं इफको के अन्य उत्पादों की उपयोगिता और उनके वैज्ञानिक प्रयोग की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में भी प्रभावी ढंग से उपलब्ध होते हैं तथा पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैज्ञानिक (शस्य) जितेंद्र कुमार, वैज्ञानिक (उद्यान) रूपम रानी एवं वैज्ञानिक (कृषि अभियंत्रण) धनंजय कुमार ने भी किसानों को फसल पोषण प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग के बारे में जानकारी दी। इफको खगड़िया के क्षेत्र अधिकारी प्रिंस भास्कर सहित विशिष्ट उर्वरक सहायक रणवीर कुमार एवं मृत्युंजय कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में 50 किसानों के बीच उर्वरक किट का वितरण किया गया। किट में नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, सागरिका (250 एमएल) तथा 0:0:50 जल विलेय उर्वरक शामिल थे। विशेषज्ञों ने किसानों से संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने तथा रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर टिकाऊ एवं लाभकारी खेती को बढ़ावा देने की अपील की।
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