Khagaria News: शिक्षा अधिकारी ने दो शिक्षकों पर की कार्रवाई, विभागीय स्तर से हो जांच
Khagaria News: खगड़िया में दो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने अमान्य प्रमाण पत्र पर बहाली प्राप्त की थी। इस घटना से शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि, उन्हें निलंबित किया गया है और उनके प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। इन शिक्षकों को वैध करार देने वाले प्रमाण पत्र की जांच में समस्या आई है।
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि शिक्षा अधिकारी स्तर से अमान्य प्रमाण पत्र पर बहाल हुए दो शिक्षकों पर कार्रवाई की है। जिससे ऐसे सर्टिफिकेट पर अब भी वेतन उठा रहे शिक्षकों के बीच हड़कंप का माहौल है। हालांकि इंटरमीडिएट के अमान्य सर्टिफिकेट पर नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। फिर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई सीधे नहीं कर निलंबन की कार्रवाई ही हुई है। बता दें कि स्थापना डीपीओ ने 31 जुलाई को पत्र जारी कर मिडिल स्कूल, श्री शिरनिया गोगरी के विशिष्ट शिक्षक ललन कुमार व कन्या मिडिल स्कूल सैदपुर मानसी के विशिष्ट शिक्षक विनय कुमार को निलंबित किया है। इन दोनों शिक्षकों को जांच के लिए बुलाया गया था।
जिसमें उनके द्वारा इंटरमीडिएट के उपलब्ध कराए गए सर्टिफिकेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हाईयर एजुकेशन, न्यू दिल्ली का है। जो सर्टिफिकेट नियोजन में अमान्य है। जिस पर कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।