Khagaria News: छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Khagaria News: छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Khagaria News: छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा छेड़खानी के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Khagaria News: खगड़िया। विधि संवाददाता छेड़खानी मामले में एक दोषसिद्ध को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो खगड़िया, ऋषि चंदन ने शनिवार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी जेल में बिताने होंगे। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के राजीव कुमार रमण ने शनिवार को बताया कि यह सजा जिले के अलौली थाना क्षेत्र के ग्राम ईचरुआ, वार्ड नंबर-9 निवासी रामपुकार सिंह के दोषसिद्ध पुत्र दीपक कुमार को सुनाई गई है। सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा एवं सरकार पक्ष से स्पेशल पीपी राजीव कुमार रमण ने कांड में डॉक्टर/आईओ. सहित 8 गवाहों एवं पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए इस घटना के आरोपी को अधिकतम सजा देने की अपील न्यायालय से की।
घटना 4 जनवरी 2024 की सुबह तीन बजे की बताई गई है। पीड़िता के दादा ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वर्णित किया कि 16 वर्षीया उसकी पोती को दीपक कुमार जबरन ले जा रहा था। पोती के चिल्लाने की आवाज पर छेड़खानी करते हुए देखा। तब परिवार के लोग मिलकर बचाने का प्रयास किया तो सूचक एवं परिजनों के साथ भी मारपीट की। वही पॉकेट से एक हजार रुपए भी निकाल लिया। साथ ही जान मारने एवं केस में फंसाने की धमकी भी दी गई।
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