बख्श दो गंगा मैया…खगड़िया में कटाव से त्राहिमाम, नदी किनारे उपवास पर बैठे हजारों ग्रामीण
खगड़िया जिले में गंगा नदी का रौद्र रूप जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। लगातार हो रहे भीषण भू-कटाव से परेशान ग्रामीणों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदर प्रखंड के मथार नाव घाट पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकत्रित होकर एक दिवसीय उपवास रखा।
Bihar News: बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी द्वारा किए जा रहे कटाव ने रौद्र रूप ले लिया है। भूमि कटाव को रोकने और समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिले के मथार नाव घाट पर प्रभावित ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि कटाव की वजह से किसानों की जीविका लगातार गंगा में समा रही है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जल्द ही कटाव नहीं रोका गया तो कई गांवों का नक्शा मिट सकता है।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने की पूजा अर्चना
विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय महिलाओं ने गंगा किनारे पहुंचकर पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने 'गंगा मैया' से हाथ जोड़कर कटाव रोकने और उनके घरों व खेतों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। महिलाओं ने कहा कि मथार दियारा इलाके में हुए कटाव से अब तक सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि गंगा में समा गई है और इसकी वजह से कई गांवों का वजूद खतरे में पड़ गया है।
इस प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने शासन-प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब और इंतजार संभव नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सरकार केवल आश्वासन न दे, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजकर कटाव रोधी कार्य तुरंत शुरू कराए।
लेखक के बारे मेंJayendra Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।