सीएम हाउस पहुंचा खगड़िया एसपी का पारिवारिक विवाद, पत्नी ने सम्राट चौधरी से लगाई यह गुहार
खगड़िया के एसपी आईपीएस भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचीं। उन्होंने कहा कि वे बेटी से मिलना चाहती हैं और परिवार के साथ रहना चाहती हैं।
बिहार के खगड़िया जिले के पुलिस कप्तान भानु प्रताप सिंह का पारिवारिक विवाद का मामला सीएम आवास तक पहुंच गया है। रविवार को उनकी पत्नी पूजा सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए लोकसेवक आवास पर पहुंच गईं। हालांकि, उन्हें अधिकारियों ने बाहर ही रोक लिया। पूजा सिंह ने बताया कि उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया गया है। पूजा सिंह ने सीएम से बेटी से मिलवाने और पत्नी का हक दिलवाने की मांग की है। इससे पहले पूजा सिंह डीजीपी और महिला आयोग से भी गुहार लगा चुकी हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचे अधिकारी को सीएम के नाम आवेदन भी सौंपा।
सोमवार को जब पूजा सिंह सीएम आवास पर पहुंचीं तो मीडियाकर्मियों की भीड़ लग गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी और जवान के साथ प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। पूजा सिंह ने बताया कि उनकी बेटी से उन्हें अलग कर कर दिया गया है। वह परिवार के साथ रहना चाहती हैं और भानु प्रताप की पत्नी बनकर जीना चाहती हैं। लेकिन, इसमें कहीं से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। पूजा सिंह को एसडीएम से मिलवाया गया। मुलाकात के बाद पूजा सिंह ने बताया कि उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया गया है। कहा गया है कि खगड़िया से एसपी भानु प्रताप सिंह को भी बच्ची के साथ बुलाया जाएगा। डीजीपी और वरीय अधिकारी मिलकर उनकी समस्या का समाधान करा देंगे।
अनशन की चेतावनी
इससे पहले सीएम आवास पहुंची पूजा सिंह ने कहा कि वह न्याय के लिए सीएम से मिलने आई है। कहा कि दो महीने से बेटी से नहीं मिली हैं। उन्हें न्याय नहीं मिला तो यहीं पर अन्न जल त्यागकर बैठी रहेंगी। पूजा सिंह ने बताया कि उन्होंने डीजीपी प्रीता वर्मा से मुलाकात की और महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन, कोई राहत अभी तक नहीं मिली।
2016 में हुआ था लव मैरिज
पूजा सिंह और 2021 बैच के आईपीएस भानु प्रताप के बीच लव मैरिज हुआ था। साल 2015 में उनकी मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में कोलकाता में हुई थी। तब भानु प्रताप नौकरी की तैयारी कर रहे थे। परिवार की इच्छा के खिलाफ पूजा ने भानु प्रताप के साथ शादी की थी। उन्होंने प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी भी की। उनकी एक छह साल की बेटी भी है जो फिलहाल अपने पापा के पास है। पूजा का कहना है कि आईपीएस की नौकरी के बाद भानु प्रताप बदलने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि वे साथ नहीं रहना चाहते। पूजा सिंह भानू प्रताप सिंह के परिवार के पास राजस्थान के भरतपुर भी गई थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के भानु प्रताप का परिवार भरतपुर में रहता है। पूजा सिंह घंटों तक घर के बाहर बैठीं पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। थक हारकर वे स्थानीय थाने में जाकर पुलिस से शिकायत कीं। अभी तक आईपीएस का पारिवारिक विवाद नहीं सुलझा है। दोनों के बीच विवाद का असली कारण भी सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें