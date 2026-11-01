सीएम हाउस पहुंचा खगड़िया एसपी का पारिवारिक विवाद, पत्नी ने सम्राट चौधरी से लगाई यह गुहार

खगड़िया के एसपी आईपीएस भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचीं। उन्होंने कहा कि वे बेटी से मिलना चाहती हैं और परिवार के साथ रहना चाहती हैं।

बिहार के खगड़िया जिले के पुलिस कप्तान भानु प्रताप सिंह का पारिवारिक विवाद का मामला सीएम आवास तक पहुंच गया है। रविवार को उनकी पत्नी पूजा सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए लोकसेवक आवास पर पहुंच गईं। हालांकि, उन्हें अधिकारियों ने बाहर ही रोक लिया। पूजा सिंह ने बताया कि उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया गया है। पूजा सिंह ने सीएम से बेटी से मिलवाने और पत्नी का हक दिलवाने की मांग की है। इससे पहले पूजा सिंह डीजीपी और महिला आयोग से भी गुहार लगा चुकी हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचे अधिकारी को सीएम के नाम आवेदन भी सौंपा।

सोमवार को जब पूजा सिंह सीएम आवास पर पहुंचीं तो मीडियाकर्मियों की भीड़ लग गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी और जवान के साथ प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। पूजा सिंह ने बताया कि उनकी बेटी से उन्हें अलग कर कर दिया गया है। वह परिवार के साथ रहना चाहती हैं और भानु प्रताप की पत्नी बनकर जीना चाहती हैं। लेकिन, इसमें कहीं से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। पूजा सिंह को एसडीएम से मिलवाया गया। मुलाकात के बाद पूजा सिंह ने बताया कि उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया गया है। कहा गया है कि खगड़िया से एसपी भानु प्रताप सिंह को भी बच्ची के साथ बुलाया जाएगा। डीजीपी और वरीय अधिकारी मिलकर उनकी समस्या का समाधान करा देंगे।

अनशन की चेतावनी इससे पहले सीएम आवास पहुंची पूजा सिंह ने कहा कि वह न्याय के लिए सीएम से मिलने आई है। कहा कि दो महीने से बेटी से नहीं मिली हैं। उन्हें न्याय नहीं मिला तो यहीं पर अन्न जल त्यागकर बैठी रहेंगी। पूजा सिंह ने बताया कि उन्होंने डीजीपी प्रीता वर्मा से मुलाकात की और महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन, कोई राहत अभी तक नहीं मिली।

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