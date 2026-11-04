खगड़िया एसपी भानु प्रताप के खिलाफ थाने में शिकायत, पत्नी का आरोप- प्रताड़ित कर रहे और बेटी को अगवा किया

खगड़िया के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा का आरोप है कि उन पर जबरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आईपीएस अधिकारी और खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत की है। एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा सोमवार की रात पटना महिला थाने पहुंची थीं। यहां उन्होंने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ लिखित शिकायत की। उन्होंने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही ससुर औऱ ननदोई पर छह वर्षीय बेटी विभा सिंह को उनसे दूर रखने और अगवा करने का आरोप लगाया है।

पूजा का आरोप है कि उन पर जबरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। इस मामले को लेकर वह पहले बिहार महिला आयोग और डीजीपी से शिकायत कर चुकी हैं। सोमवार को भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा मुख्यमंत्री आवास भी पहुंची थीं।

एसपी आवास पहुंचीं इसके पहले खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा कुमारी मंगलवार को एसपी आवास पहुंचीं। इस दौरान वह आवास के अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलने की बात कह रही थीं। सोशल मीडिया पर उनका एसपी आवास के समक्ष पहुंचने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम नहीं करता है। इस दौरान वह अपनी बेटी से दो माह से नहीं मिलने की बात कह रही हैं। एसपी आवास स्थित गेट पर ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों से भी वह संवाद कर रही हैं और स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि वे लोग जाएं और अपने साहब से उन्हें अंदर जाने के बारे में पूछें।

बता दें कि पूजा सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने 2016 में भानु प्रताप सिंह से शादी की थी। उस समय भानु प्रताप सिंह बेरोजगार थे और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। भानु प्रताप 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इधर पटना में महिला थाने से बाहर आने के बाद पूजा सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वह तलाक नहीं चाहती हैं। वह अपने पति और बेटी के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हैं।