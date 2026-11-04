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खगड़िया एसपी भानु प्रताप के खिलाफ थाने में शिकायत, पत्नी का आरोप- प्रताड़ित कर रहे और बेटी को अगवा किया

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खगड़िया के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा का आरोप है कि उन पर जबरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है।

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एसपी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ पत्नी ने थाने में शिकायत की है। (फाइल फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आईपीएस अधिकारी और खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत की है। एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा सोमवार की रात पटना महिला थाने पहुंची थीं। यहां उन्होंने पति समेत ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ लिखित शिकायत की। उन्होंने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही ससुर औऱ ननदोई पर छह वर्षीय बेटी विभा सिंह को उनसे दूर रखने और अगवा करने का आरोप लगाया है।

पूजा का आरोप है कि उन पर जबरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और बेटी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। इस मामले को लेकर वह पहले बिहार महिला आयोग और डीजीपी से शिकायत कर चुकी हैं। सोमवार को भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा मुख्यमंत्री आवास भी पहुंची थीं।

एसपी आवास पहुंचीं

इसके पहले खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह की पत्नी पूजा कुमारी मंगलवार को एसपी आवास पहुंचीं। इस दौरान वह आवास के अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलने की बात कह रही थीं। सोशल मीडिया पर उनका एसपी आवास के समक्ष पहुंचने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम नहीं करता है। इस दौरान वह अपनी बेटी से दो माह से नहीं मिलने की बात कह रही हैं। एसपी आवास स्थित गेट पर ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों से भी वह संवाद कर रही हैं और स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि वे लोग जाएं और अपने साहब से उन्हें अंदर जाने के बारे में पूछें।

बता दें कि पूजा सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने 2016 में भानु प्रताप सिंह से शादी की थी। उस समय भानु प्रताप सिंह बेरोजगार थे और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। भानु प्रताप 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इधर पटना में महिला थाने से बाहर आने के बाद पूजा सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वह तलाक नहीं चाहती हैं। वह अपने पति और बेटी के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं तलाक नहीं चाहती। मैं अपने पति और बेटी के साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूं। यदि वह बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को तैयार हैं, तो मैं अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हूं।''

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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