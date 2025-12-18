4000 करोड़ में बनेगा खगड़िया-पूर्णिया फोरलेन, नितिन गडकरी ने बताया कब शुरू होगा काम
बिहार में खगड़िया और पूर्णिया के बीच 143 किलोमीटर लंबा फोरलेन बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस हाइवे को जल्द ही मोदी कैबिनेट से स्वीकृति मिलने वाली है।
बिहार के खगड़िया से पूर्णिया के बीच नई फोरलेन सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 143 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। अप्रूवल मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।
दरअसल, लोजपा (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान खगड़िया-पूर्णिया सड़क का मुद्दा उठाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। वे पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक फोरलेन मिलता है। खगड़िया से पूर्णिया तक सिंगल लेन रोड है। इस कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लंबे समय से एनएच 31 के निर्माण की मांग चल रही है। उन्होंने पूछा कि इसकी मंजूरी कब तक मिल जाएगी।
इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि खगड़िया से पूर्णिया तक 4000 करोड़ रुपये की 143 किलोमीटर का काम को मंजूर कर लिया गया है। मगर इसका कैबिनेट से अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आने वाले 10-15 दिनों में इसकी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फोरलेन बनने के बाद इस रूट पर सड़क दुर्घटनाओं की समस्या नहीं रहेगी। अगले एक से डेढ़ महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर भी निकालकर रखा हुआ है।
महेशपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण में क्यों हुई देरी, गडकरी ने बताया
सांसद राजेश वर्मा ने एक अन्य सवाल में पूछा कि महेशपुर से सोनबरसा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर तक सड़क है। उसकी स्वीकृति 2018 में मिली थी और 1400 करोड़ की लागत से 2020 तक इसका निर्माण होना था। मगर लगातार इसकी समयावधि बढ़ाई जा रही है। सांसद ने पूछा कि इसका कार्य कब तक पूरा होगा।
इस पर, गडकरी ने कहा कि यह एनएच 107 है, इसके पैकेज 1 में बहुत समस्या आई। राज्य सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण में देरी, अलाइनमेंट में बदलाव हुआ। इस दौरान ठेकेदार की कंपनी की वित्तीय हालत खराब हो गई। रेलवे द्वारा आरओबी के डिजाइन की मंजूरी में देरी की गई।
केंद्रीय मंत्री ने सदन में कहा कि अब इस प्रोजेक्ट का काम प्रगति पर है। मार्च 2026 से पहले तक पैकेज 1 पूरा हो जाएगा। साथ ही आरओबी अगस्त 2026 तक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पैकेज 2 में भी इसी तरह की समस्या आई थी, उसका काम भी लगभग 80 प्रतिशत हो गया है। उस भी मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।