khagaria district assembly results khagaria beldaur alauli parbatta NDA Mahagathbandhan
Khagaria District Results LIVE: खगड़िया की चार सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Khagaria District Seats Overall Results: खगड़िया जिले की खगड़िया, बेलदौर, अलौली (सुरक्षित) और परबत्ता कुल चार विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन 2 और एनडीए 2 सीट जीती थी। इस बार इन चारों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:34 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Khagaria District Seats Overall Results: बिहार के और देश के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे रामविलास पासवान की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहे खगड़िया जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में खगड़िया की चार सीटों में से दो सीटें एनडीए तो दो महागठबंधन ने जीती थीं। NDA ने बेलदौर और परबत्ता पर कब्जा जमाया था जबकि महागठबंधन ने अलौली (SC) और खगड़िया पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन चारों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

खगड़िया विधानसभा सीट

2020 में कांग्रेस के छत्रपति यादव ने JDU की पूनम देवी यादव को कड़े मुकाबले में हराया था। 2025 में, मुख्य मुकाबला JDU के बबलू मंडल, कांग्रेस के डॉ. चंदन यादव और जन सुराज की जयंती पटेल के बीच त्रिकोणीय होने का अनुमान है।

अलौली (SC) विधानसभा सीट

2020 में RJD के रामवृक्ष सदा ने JDU की उम्मीदवार पूनम देवी यादव को हराया था। इस बार, रामवृक्ष सदा (RJD) का सामना JDU के राम चंद्र सदा से है, जिसमें जीत का अंतर काफी कम रहने की उम्मीद है।

बेलदौर विधानसभा सीट

JDU के पन्ना लाल सिंह पटेल ने 2020 में कांग्रेस के चंदन कुमार को हराकर सीट जीती थी। 2025 में, पटेल (JDU) को कांग्रेस (महागठबंधन) के मिथिलेश कुमार निषाद से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है।

परबत्ता विधानसभा सीट

2020 में JDU के डॉ. संजीव कुमार ने RJD के दिगंबर प्रसाद तिवारी को हराकर सीट जीती थी। इस बार डॉ.संजीव खुद आरजेडी से उम्मीदवार हैं। उनका सीधा और कड़ा मुकाबला LJP (रामविलास) के बाबूलाल शौर्य के साथ होने की उम्मीद है।

