Khagaria Result LIVE: खगड़िया चुनाव नतीजा; बबलू कुमार या चंदन यादव किसकी होगी जीत?

संक्षेप: Khagaria Assembly Seat Result LIVE 2025: खगड़िया विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला जेडीयू के बबलू कुमार और कांग्रेस के डॉ. चंदन यादव के बीच है, जबकि जन सुराज पार्टी से जयंती पटेल भी मैदान में हैं। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आएंगे।

Khagaria Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खगड़िया सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। JDU ने बबलू कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से डॉ. चंदन यादव मैदान में हैं। वहीं, जन सुराज ने जयंती पटेल को टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के छत्रपति यादव ने करीब 3 हजार वोटों के अंतर से पूनम देवी को हराकर इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खगड़िया विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। पहला विधायक कांग्रेस के द्वारिका प्रसाद थे। कांग्रेस ने इस सीट पर पांच बार जीत हासिल की है और वर्तमान में भी यह सीट उसके ही कब्जे में है। इससे पहले लगातार तीन बार 2005, 2010 और 2015 में यहां से पूनम देवी जीत दर्ज की। वहीं, 2000 में माकपा के योगेंद्र सिंह विजयी रहे। अब तक इस सीट पर 16 चुनाव हुए हैं। कांग्रेस 5 बार, JDU तीन बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय 2-2 बार और बीजेपी, एलजेपी, सीपीआई, जनसंघ, जनता पार्टी ने एक-एक बार जीत दर्ज की।