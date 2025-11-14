Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newskhagaria Assembly Seat Result 2025 who will Bablu Kumar JDU Chandan Yadav Congress election counting
Khagaria Result LIVE: खगड़िया चुनाव नतीजा; बबलू कुमार या चंदन यादव किसकी होगी जीत?

संक्षेप: Khagaria Assembly Seat Result LIVE 2025: खगड़िया विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला जेडीयू के बबलू कुमार और कांग्रेस के डॉ. चंदन यादव के बीच है, जबकि जन सुराज पार्टी से जयंती पटेल भी मैदान में हैं। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आएंगे।

Fri, 14 Nov 2025 06:21 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खगड़िया
Khagaria Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खगड़िया सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। JDU ने बबलू कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से डॉ. चंदन यादव मैदान में हैं। वहीं, जन सुराज ने जयंती पटेल को टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के छत्रपति यादव ने करीब 3 हजार वोटों के अंतर से पूनम देवी को हराकर इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया था।

खगड़िया विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। पहला विधायक कांग्रेस के द्वारिका प्रसाद थे। कांग्रेस ने इस सीट पर पांच बार जीत हासिल की है और वर्तमान में भी यह सीट उसके ही कब्जे में है। इससे पहले लगातार तीन बार 2005, 2010 और 2015 में यहां से पूनम देवी जीत दर्ज की। वहीं, 2000 में माकपा के योगेंद्र सिंह विजयी रहे। अब तक इस सीट पर 16 चुनाव हुए हैं। कांग्रेस 5 बार, JDU तीन बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय 2-2 बार और बीजेपी, एलजेपी, सीपीआई, जनसंघ, जनता पार्टी ने एक-एक बार जीत दर्ज की।

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नियमों के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके आधे घंटे बाद, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हुई हो, ईवीएम से मिले वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबल पर ईवीएम खोली जाएंगी, यानी एक चरण में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले नतीजों के रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Khagaria Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
