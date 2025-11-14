Kesaria Result LIVE: केसरिया सीट पर शालिनी मिश्रा हारेंगी या जीतेंगी? मतगणना के बाद फैसला
संक्षेप: Kesaria Assembly Seat Result Live 2025: केसरिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी शालिनी मिश्रा विकासशील इंसान पार्टी के वरुण विजय के बीच मुकाबला है। यहां से जनसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में हैं।
Kesaria Assembly Seat Result Live 2025: केसरिया विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण के दौरान वोट डाले गए थे। आज यहां मतगणना होगी। सुबह आठ बजे से यहां वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले आधे घंटे बैलट पेपर के वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इस सीट पर मुख्य तौर से लड़ाई जदयू की शालिनी मिश्रा और वीआईपी के वरुण विजय के बीच है। जनसुराज पार्टी ने यहां से नाज अहमद खान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा यहां कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी दंगल में हैं।
पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा सीट पर अभी जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) का कब्जा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जदयू की प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने राजद के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को नजदीकी लड़ाई में पटखनी दी थी।
जदयू की शालिनी मिश्रा को कुल 40,219 वोट मिले थे। इस चुनाव में संतोष कुशवाहा को 30,992 वोट मिले थे। एलजेपी के प्रत्याशी राम शरण प्रसाद यादव उस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। केसरिया विधानसभा सीट पर कुछ समय तक सीपीआई का दबदबा माना जाता था। लेकिन बाद में जदयू, राजद और बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। वर्ष 2015 में राजद के डॉक्टर राजेश कुमार इस सीट पर विजयी रहे थे।
शालिनी मिश्र ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भाकपा के साथ की थी। लेकिन बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था। यह विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि आधारित है। बरसात के मौसम में यहां लोगों को गंडक नदी की वजह से कटाव का सामना करना पड़ता है।