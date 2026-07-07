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सासाराम में पायलट बाबा धाम के बाहर युवक की संदिग्ध हालत में मौत, केरल का रहने वाला था

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित पायलट बाबा धाम के बाहर केरल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना के बाद से यहां सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

सासाराम में पायलट बाबा धाम के बाहर युवक की संदिग्ध हालत में मौत, केरल का रहने वाला था

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। पायलट बाबा धाम के बाहर युवक की लाश मिली है। जानकारी के मुताबकि, सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पायलट बाबा धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक केरल निवासी पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान केरल निवासी अभजीत एम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक ने पायलट बाबा धाम के बाहर स्थित एक दुकान के पास लगे बांस में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मृतक रात करीब 10 बजे सुनसान होने पर वहां पहुंचा और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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चार दिन से गायब युवक का शव नहर से बरामद, हत्या की आशंका

इधर रोहतास जिले के ही डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हदहदवा पुल के समीप मुख्य नहर से सोमवार की दोपहर एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रुद्रपुरा गांव निवासी स्वर्गीय देवमुनी सिंह के 27 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है। युवक चार दिन पहले घर से निकला था और उसके बाद से लापता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जतायी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि विकास शनिवार की रात करीब आठ बजे एक फोन आने के बाद घर से निकला था। उसने अपनी मां से कहा था कि वह फोरलेन पर किसी से मिलकर दस मिनट में लौट आएगा, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं आया। उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने डेहरी मुफस्सिल थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही डेहरी मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। डेहरी मुफस्सिल थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। विकास अविवाहित था और अगले वर्ष उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। गांव में भी शोक का माहौल है। मां की हालत खराब है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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