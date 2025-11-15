बिहार में NDA ने 202 सीटों में 128 धांधली से जीती, केरल कांग्रेस का गंभीर आरोप

संक्षेप: केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, ‘बिहार धांधली, एनडीए की ओर से जीती गई 202 सीटों में से 128 SIR-आधारित मतदाता हटाने से आईं। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ECI की ओर से प्रकाशित मतदाता हटाने के डेटा का विश्लेषण किया।’

केरल कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में 128 विधानसभा क्षेत्रों में धांधली का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि बिहार में एनडीए की ओर से जीती गई 202 विधानसभा सीटों में से 128 पर जीत SIR के दौरान मतदाता हटाने से मिली है। कांग्रेस ने वोटर्स हटाने के डेटा का विश्लेषण करने और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से तुलना करने के बाद ये दावे किए। पैटर्न की पहचान करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से कई जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया।

केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'बिहार धांधली, एनडीए की ओर से जीती गई 202 सीटों में से 128 SIR-आधारित मतदाता हटाने से आईं। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ECI की ओर से प्रकाशित मतदाता हटाने के डेटा का विश्लेषण किया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से तुलना की गई। पैटर्न से साफ है कि वास्तविक, जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटा दिया गया।'

चुनाव आयोग के डेटासेट से दावा विपक्षी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी डेटासेट में एक भी अवैध आप्रवासी नहीं पाया गया। कांग्रेस ने SIR के नाम पर एनडीए के तहत पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने के लिए थोक में सफाया का दावा किया। इसने कहा, 'एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से अवैध आप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना था। लेकिन ईसीआई के डेटासेट में एक भी अवैध आप्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वह SIR के नाम पर थोक में सफाया था ताकि एनडीए के तहत पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाया जा सके। उन्हें रोल से हटाने के बाद, जो बचे थे उन्हें वोट देने से रोका गया।'