Bihar Weather: घर से छाता लेकर निकलें, बिहार के कई जिलों में 2 दिन बारिश; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार के तीन जिलों के पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी है। पटना सहित अन्य जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में मौसम रह-रह कर रंग बदल रहा है। पटना में मंगलवार को मौसम के दो रंग दिखे। दिन में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया, वहीं रात में अचानक झमाझम बारिश हुई। आधे घंटे तक लगातार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। मौसमविदों के अनुसार बादलों का एक बड़ा हिस्सा राजधानी के ऊपर पहुंचा और बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया।

बुधवार को भी आंशिक बारिश के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अनुमान के मुताबिक पटना में मंगलवार को लगभग 10 मिमी बारिश हुई है। इससे निचले इलाकों में आशिक जलजमाव की स्थिति हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी।