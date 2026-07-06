Bihar Weather: रेनकोट या छाता लेकर घर से निकलें, बिहार के इन 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों को आज गर्मी से राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो नालंदा, नवादा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर समेत कई जिलों में बारिश होगी।

Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी की ओर बने अवदाब (निम्न वायुदाब) की वजह से बिहार के मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 20 जिलों में सोमवार को बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अनुसार, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ में भारी बारिश तथा पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार हैं।जिन 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है उनमें अरवल, बांका, भभुआ, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और शेखपुरा शामिल हैं।

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की हालिया गतिविधियां इस हफ्ते बारिश की स्थिति में आंशिक सुधार ला सकती हैं। इसका आंशिक असर रविवार को भी दिखा। पटना सहित कई जिलों में रविवार को आंशिक बारिश हुई। पटना में दोपहर बाद पांच मिनट तक झमाझम बारिश हुई। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। इधर, मानूसन के दगा देने से राज्य भर में बारिश की कमी 55% तक पहुंच गई है।

मुजफ्फरपुर में कल से बदलेगा मौसम बंगाल की खाड़ी में मानसूनी गतिविधियों के अलावा चक्रवातीय गतिविधियों जोर पकड़ रही है। इससे मुजफ्फरपुर जिले का मौसम मंगलवार से एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकांश जगहों परबारिश की संभावना जताई है। वहीं, सोमवार को तेज हवा चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान तेज गर्मी के साथ उमस में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है।

पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में पिछले कई दिनों से स्थिर मानसूनी गतिविधियों में शनिवार की शाम से तेजी आई है। यह धीमी ने स्थित गति से झारखंड के रास्ते बिहार की ओर बढ़ रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यह भी सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा। वहीं, दिन के साथ ही रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से नमी में तेजी से कमी आई। पूरे दिन करीब 20 किमी प्रति घंटे पुरवा हवा चलती रही।

गयाजी में मौसम का हाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार की सुबह से मौसम का मिजाज बदला रहा। दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर बाद मानपुर व देर शाम बोधगया में हल्की बारिश हुई। गया जी शहर में रात करीब 8.30 बजे तेज हवा चलने लगी। इसके बाद गरज के साथ बारिश शुरू हो गयी। करीब आधा घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से उमस वाली गर्मी से राहत रही। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बंद हो गयी। शहर अंधेरे में डूब गया। मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में अगले दो-तीन दिनों में बादल छाए रहने का अनुमान है। जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 24 घंटे में एक या दो बार वर्षा होने की उम्मीद है।