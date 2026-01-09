Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsKC Tyagi has demanded the Bharat Ratna for Nitish Kumarwritten a letter to Prime Minister Modi
केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए कर दी भारतरत्न की मांग, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए कर दी भारतरत्न की मांग, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

संक्षेप:

जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारतरत्न की मांग कर दी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

Jan 09, 2026 10:03 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारतरत्न की मांग कर दी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। त्यागी ने अपने पत्र में लिखा, समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रत्न नीतीश कुमार इस सम्मान के योग्य हैं।

केसी त्यागी ने अपने पत्र में लिखा, 30 मार्च 2024 को हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है। आपके प्रयासों से उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एवं स्व. कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए जनहित एवं कृषक, हाशियों पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था।

उन्होंने आगे लिखा, आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रत्न श्री नीतीश कुमार भी इस सम्मन के योग्य हैं। पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है। करोड़ों जनमानस की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रिय नेता श्री नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहता रहे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
