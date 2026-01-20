कौन हैं धीरेंद्र..चोर को कथावाचक बना रहे हैं; बागेश्वर सरकार पर बोले पप्पू यादव
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'ये कौन है धीरेंद्र? जब पत्रकारों ने कहा कि कथावाचक हैं। तब पप्पू यादव ने कहा कि चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो हैं क्या, आचार्य राममूर्ति हैं क्या। वो जो हमारे एक बाबा हैं जो बहुत प्यारे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं प्रेमानंद बाबा।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा में बागेश्वर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में जातिवाद पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया था। अब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कह दिया कि आप चोर को कथावाचक बना रहे हैं।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'ये कौन है धीरेंद्र? जब पत्रकारों ने कहा कि कथावाचक हैं। तब पप्पू यादव ने कहा कि चोर-उच्क्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो हैं क्या, आचार्य राममूर्ति हैं क्या। वो जो हमारे एक बाबा हैं जो बहुत प्यारे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं प्रेमानंद बाबा। ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर-उचक्का जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। 300 करोड़ का एक बाबा अभी राजस्थान में शादी किया है। भारत को कृष्णवादी बनने दो, गुरुनानक के पथ पर चलने दो, बुद्ध के पथ पर चलने दो, आंबेडकरवादी बनने दो। भारत को ये ढोंगीवादी क्यों बना रहे हैं आपलोग?
आपको बता दें कि हाल ही में बांदा में आरएसएस के शताब्दी हिंदू सम्मेलन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहा था, ‘जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा।’ बागेश्वर धाम सरकार ने यहां साफ कहा कि देश को आज जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरुरत है। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे यह भी कहा कि अगर हिंदू जातियों में बंटा रहा तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ेगा।