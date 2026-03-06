Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नीतीश के बाद कौन बनेगा बिहार का CM? 2 नेताओं को 'बड़ा आदमी' बनाने का अमित शाह का वादा

Mar 06, 2026 06:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आपको बता दें कि तारापुर में सम्राट चौधरी ने आरजेडी के अरुण कुमार को 45843 मतों से चुनाव हराया। भाजपा को यहां 122480 मत मिले थे। वहीं, अरुण कुमार के खाते में 76637 मत गए।

नीतीश के बाद कौन बनेगा बिहार का CM? 2 नेताओं को 'बड़ा आदमी' बनाने का अमित शाह का वादा

बिहार की राजनीति में एक युग का अंत होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सांसद बनने के बाद वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। चर्चा इस बात की भी है कि बिहार का अलगा मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में इन दिनों कायासों का दौर शुरू हो चुका हैं। अब तक आधे दर्जन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हालांकि, भाजपा हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती रही है।

बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार भाजपा के दो नेताओं के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे तो उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील उनके क्षत्र की जनता से की थी। इसके बदले में उन्होंने इन दोनों नेताओं के 'बड़ा आदमी' बनाने का वादा वहां की जनता से किया था। इस लिस्ट में पहला नाम बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। वहीं, दूसरा नाम सीतमढ़ी से चुनाव जीतने वाले सुनील कुमार पिंटू का है।

ये भी पढ़ें:जेपी की परंपरा, जंगलराज से मुक्ति…नामांकन के बाद नीतीश की शाह ने जमकर की तारीफ
ये भी पढ़ें:बदलाव की बयार, अब नहीं नीतीश कुमार; CM पद से इस्तीफा के बाद सरकार का मार्गदर्शन
ये भी पढ़ें:नीतीश ने कर दिया कन्फर्म, बोले- जीवन की एक इच्छा पूरी करने राज्यसभा जा रहा हूं

तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी के पक्ष में जब अमित शाह मुंगेर पहुंचे थे तो उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा, 'आप भरोसा रखिए। सम्राट चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएं।' इसके अलावा उन्होंने मुंगेर के लिए किए गए विकास कार्यों का भी हिसाब किताब दिया। साथ ही बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार को मिल रहा है।

वहीं, सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे अमित शाह ने उन्हें अपना दोस्त बताया था। लोगों से अपील करते हुए कहा था, "सुनील कुमार पिंटू मेरा दोस्त है। आप इसे प्रचंड बहुमत से जिताओ। हम इसे बड़ा आदमी बनाएंगे।'

आपको बता दें कि तारापुर में सम्राट चौधरी ने आरजेडी के अरुण कुमार को 45843 मतों से चुनाव हराया। भाजपा को यहां 122480 मत मिले थे। वहीं, अरुण कुमार के खाते में 76637 मत गए। सीतामढ़ी की बात करें तो यहां भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू को 104226 मत मिले। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार को 5562 मतों से हराया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Nitish Kumar Bihar CM
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।