Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKaun Banega Bihar CM latest survey good news for Tejashwi Yadav what about Nitish Prashant Kishor Assembly Elections
कौन बनेगा बिहार का सीएम? ताजा सर्वे में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, नीतीश और पीके का क्या हाल

कौन बनेगा बिहार का सीएम? ताजा सर्वे में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, नीतीश और पीके का क्या हाल

संक्षेप: Bihar Elections Survey 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। इससे पहले आए ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। इसमें वे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जैसे प्रमुख नेताओं से बढ़त पर हैं।

Sun, 2 Nov 2025 06:56 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Elections Survey 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी इस सर्वे में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में शीर्ष पर हैं। एनडीए के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर उनके बाद है। वहीं, पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, लोजपा (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम लोकप्रिय सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मतदान से कुछ दिनों पहले जारी हुए जेवीसी पोल के सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को 33 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम है, जिन्हें 29 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद 10 प्रतिशत अकं हासिल कर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस सर्वे में 9 प्रतिशत लोगों ने पसंदीदा सीएम कैंडिडेट माना है।

ये भी पढ़ें:नीतीश या तेजस्वी, कौन जीतेगा बिहार चुनाव? देखें सट्टा बाजार का अनुमान
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार जेवीसी पोल का यह सर्वे 23 से 30 अक्टूबर के बीच किया गया। इसमें 32,657 लोगों से फोन पर और सीधे इंटरव्यू के जरिए बात की गई। इस सर्वे में 5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि महागठबंधन से कोई अन्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह 4 फीसदी लोगों का कहना है कि भाजपा से कोई और सीएम बन सकता है।

जेवीसी के ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त

जेवीसी के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भले ही तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। मगर, उनके महागठबंधन को बिहार चुनाव में बहुमत से दूर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 93 से 112 सीटों पर सिमट सकता है। बहुमत के लिए 122 सीटें होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में किसकी बनेगी सरकार, आ गया सबसे ताजा सर्वे; देखें किसे कितनी सीटें

सर्वे के अनुमान के अनुसार एनडीए में भाजपा 70 से 81 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं, जेडीयू 42 से 48 सीटें ला सकती है। 29 सीटों पर लड़ रही चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर, महागठबंधन में 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी 69 से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में और खराब रह सकता है। उसे 9 से 17 सीटें मिलने का ही अनुमान है।

(डिस्क्लेमर- लाइव हिन्दुस्तान किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता है, सर्वे के आकंड़े जेवीसी पोल के हैं, इसका चुनाव के संभावित नतीजों से कोई संबंध नहीं है)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Nitish Kumar Prashant Kishor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।