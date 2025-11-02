कौन बनेगा बिहार का सीएम? ताजा सर्वे में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, नीतीश और पीके का क्या हाल

संक्षेप: Bihar Elections Survey 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। इससे पहले आए ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। इसमें वे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जैसे प्रमुख नेताओं से बढ़त पर हैं।

Bihar Elections Survey 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी इस सर्वे में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में शीर्ष पर हैं। एनडीए के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर उनके बाद है। वहीं, पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, लोजपा (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम लोकप्रिय सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल है।

मतदान से कुछ दिनों पहले जारी हुए जेवीसी पोल के सर्वे के अनुसार सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को 33 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम है, जिन्हें 29 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद 10 प्रतिशत अकं हासिल कर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस सर्वे में 9 प्रतिशत लोगों ने पसंदीदा सीएम कैंडिडेट माना है।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार जेवीसी पोल का यह सर्वे 23 से 30 अक्टूबर के बीच किया गया। इसमें 32,657 लोगों से फोन पर और सीधे इंटरव्यू के जरिए बात की गई। इस सर्वे में 5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि महागठबंधन से कोई अन्य उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह 4 फीसदी लोगों का कहना है कि भाजपा से कोई और सीएम बन सकता है।

जेवीसी के ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त जेवीसी के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भले ही तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। मगर, उनके महागठबंधन को बिहार चुनाव में बहुमत से दूर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 93 से 112 सीटों पर सिमट सकता है। बहुमत के लिए 122 सीटें होना जरूरी है।

सर्वे के अनुमान के अनुसार एनडीए में भाजपा 70 से 81 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं, जेडीयू 42 से 48 सीटें ला सकती है। 29 सीटों पर लड़ रही चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर, महागठबंधन में 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी 69 से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में और खराब रह सकता है। उसे 9 से 17 सीटें मिलने का ही अनुमान है।