Katoria Result LIVE: कटोरिया चुनाव नतीजा; पूरण या स्वीटी में कौन जीतेगा?

Katoria Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले की कटोरिया सीट एसटी आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार भाजपा ने नए प्रत्याशी पर दांव खेला है। पार्टी ने पूरण लाल टुडू को कैंडिडेट बनाया है। वहीं राजद ने एक बार फिर स्वीटी सीमा हेंब्रम पर भरोसा जताया है। वहीं जन सुराज ने सलोनी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम ने आरजेडी की स्वीटी सीमा को 5 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। वहीं जेएमएम की एन्जेला हंसदा तीसरे नंबर पर रही थीं।