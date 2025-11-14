Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKatoria Assembly Seat Result 2025 who will win Puran Tudu BJP Sweetie Seema RJD Saloni Murmu JSP election counting
Katoria Result LIVE: कटोरिया चुनाव नतीजा; पूरण या स्वीटी में कौन जीतेगा?

Katoria Result LIVE: कटोरिया चुनाव नतीजा; पूरण या स्वीटी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Katoria Assembly Seat Result LIVE 2025: कटोरिया की सीट पर क्या बीजेपी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी। या फिर राजद इस बार वापस करेगी। भाजपा ने पूरण लाल टुडू पर दांव लगाया है, वहीं राजद ने स्वीटी सीमा पर भरोसा जताया है।

Fri, 14 Nov 2025 07:22 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बांका
share Share
Follow Us on

Katoria Assembly Seat Result LIVE 2025: बांका जिले की कटोरिया सीट एसटी आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार भाजपा ने नए प्रत्याशी पर दांव खेला है। पार्टी ने पूरण लाल टुडू को कैंडिडेट बनाया है। वहीं राजद ने एक बार फिर स्वीटी सीमा हेंब्रम पर भरोसा जताया है। वहीं जन सुराज ने सलोनी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। 2020 के चुनाव में बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम ने आरजेडी की स्वीटी सीमा को 5 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। वहीं जेएमएम की एन्जेला हंसदा तीसरे नंबर पर रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सीट पर कांग्रेस 5, आरजेडी 3, बीजेपी 2, जनता दल 2 और लोजपा एक बार विजयी रही। वैसे तो कटोरिया एसटी रिजर्व सीट है लेकिन यहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, कोइरी और रविदास जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। जब ये सामान्य सीट थी, कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आरक्षित सीट बनने के बाद चुनावी रुझान पूरी तरह बदल गए। 2010 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत दर्ज की, जबकि 2005 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को सफलता मिली थी।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।