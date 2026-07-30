Katihar News: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रमा चौक पास धान के खेत के गड्ढे में युवक अनिल उरांव (23) का शव मिला है। परिजन डूबकर मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा।

Katihar News: ठेहुना भर पानी में मिली युवक की लाश डूबकर मौत या कुछ और? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर कटिहार, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद्रमा चौक के समीप धान के खेत के पास बने एक गड्ढे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

परिजनों का कहना परिजनों ने पानी में डूबने से मौत की बात कही है, लेकिन घटनास्थल पर महज ठेहुना भर पानी होने के कारण पुलिस भी मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच में जुट गई है। अब मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। मृतक की पहचान चंद्रमा चौक टोला निवासी अनिल उरांव (23) के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतक के परिवार का हाल मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे गांव के लोगों ने सूचना दी कि धान के खेत के समीप बने गड्ढे के पानी में उसका शव पड़ा है। जब तक वह घर पहुंचा, तब तक अनिल की मौत हो चुकी थी। मुफस्सिल थानाध्यक्ष संतोष कुमार निराला ने बताया कि प्रथम दृष्टया परिजन पानी में डूबने से मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर बहुत कम पानी था। ऐसे में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि युवक की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।

गांव का माहौल बताया जाता है कि अनिल कुमार की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी। उसकी पत्नी बेबी कुमारी गर्भवती है। पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी, माता हिरिया देवी और पिता बाबूलाल उरांव और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है, जबकि लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतने कम पानी में युवक की मौत कैसे हो गई। हालांकि मृतक के भाई का कहना है कि उसके छोटे भाई अनिल का स्वभाव बहुत अच्छा था और गांव के किसी भी लोगों के साथ कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी है।