Katihar News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सात दिनों से एक्स-रे मशीन खराब, मरीज परेशान
Katihar News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सात दिनों से एक्स-रे मशीन खराब, मरीज परेशान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सात दिनों से एक्स-रे मशीन खराब, मरीज परेशानस
Katihar News: डंडखोरा, संवाद सूत्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डंडखोरा में पिछले सात दिनों से एक्स-रे मशीन खराब रहने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन दुर्घटना, हड्डी, सीने तथा अन्य बीमारियों से संबंधित जांच के लिए आने वाले दर्जनों मरीज बिना जांच कराए बैरंग लौट रहे हैं। कई मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
मरीजों की निराशा
अस्पताल में आये हुए मरीज अभिषेक कुमार, आयंस कुमार, मुन्नी राय, साहेबा परवीन,ने बताया कि सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क जांच की सुविधा मिलने की उम्मीद से वे यहां आते हैं। लेकिन मशीन खराब होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग से शीघ्र व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके।
स्थानीय लोगों की मांग
स्थानीय लोग सूरज विश्वास, सुगन यादव, प्रकाश झा, प्रलाद चौहान ने स्वास्थ्य विभाग से अविलंब एक्स-रे मशीन की मरम्मत कराने की मांग की है।ताकि मरीजों को समय पर जांच सुविधा मिल सके। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार ने बताया कि मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। जिसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। विभागीय स्तर पर मशीन को जल्द ठीक कराने की प्रक्रिया चल रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।