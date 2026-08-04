Katihar News: फलका में वज्रपात से एक महिला मौत
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Katihar News: फलका। मंगलवार की संध्या करीब सात बजे पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया पंचायत अंतर्गत पश्चिम बहियार में बारिश के दौरान हुए वज्रपात से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। इस घटना में चार पशु की भी मौत हो गयी है।
घटना का विवरण
घटना के बारे में बताया जाता है कि मंगलवार की संध्या पोठिया वार्ड संख्या 5 निवासी अखिलेश राय की पत्नी रीना देवी उम्र करीब 28 वर्ष अपने मवेशी को लेकर पश्चिम बहियार कामत गई थी।इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई बारिश से बचने के लिए अपने कामत पर मचान पर जाकर बैठ गयी।तभी वज्रपात होने से महिला की झुलसकर मौत हो गई।इसी क्रम में कामत पर बंधे चार मवेशी का भी मौत हो गयी।जिसके बाद में आसपास बहियार में काम कर रहे लोगों ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दिया।परिजनों ने घटना की जानकारी थानाध्यक्ष नवीन कुमार को दिया।
प्रशासनिक कार्रवाई
सूचना पाकर थानाध्यक्ष सदलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट चुके थे।वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
मुआवजे की मांग
वहीं घटना को लेकर मुखिया हृदय नारायण यादव, पंचायत समिति सदस्य हिटलर यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रदीप प्रभा आदि ने प्रशासन से पीड़ित परिजनों के सहयोग हेतु आपदा के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामले में अंचलाधिकारी सौमी पोद्दार ने मौके पर राजस्व कर्मचारी को भेज जांच रिपोर्ट समर्पित करने की बात कही।
सामान्य प्रश्न
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