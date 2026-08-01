Katihar News: खरपतवार से बचाएं धान की फसल, समय पर नियंत्रण से 80 फीसदी तक उपज नुकसान से बचाव संभव
Katihar News: खरपतवार से बचाएं धान की फसल, समय पर नियंत्रण से 80 फीसदी तक उपज नुकसान से बचाव खरपतवार से बचाएं धान की फसल, समय पर नियंत्रण से 80 फीसदी तक उपज नुकसान
Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में धान की रोपनी अंतिम चरण में है और अब फसल की बेहतर बढ़वार के लिए खेतों को खरपतवार मुक्त रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि धान की रोपाई के बाद शुरुआती 30 से 45 दिनों के दौरान खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। यही वह समय होता है जब खरपतवार तेजी से बढ़कर फसल के साथ पोषक तत्व, नमी, धूप और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो धान की उपज में 30 से 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। कृषि विभाग के अनुसार धान की फसल में सांवा (इचिनोक्लोआ), मोथा (साइपेरस), मोनी या इस्चेमम, जंगली धान तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सांवा धान के पौधों के साथ सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा कर नाइट्रोजन और नमी का अधिक उपयोग करता है। मोथा तेजी से फैलकर पौधों की बढ़वार और कल्ले बनने की क्षमता को प्रभावित करता है। रोपित धान में मोनी का प्रकोप भी अधिक देखा जाता है, जबकि जंगली धान की पहचान कठिन होने से यह उपज के साथ धान की गुणवत्ता भी खराब कर देता है। जल प्याजी, लुडविजिया और भृंगराज जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी उत्पादन में कमी का कारण बनते हैं।
किसानों को दिया गया सलाह
कृषि विभाग ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि खरपतवारनाशी का प्रयोग हमेशा अनुशंसित मात्रा में ही करें। छिड़काव के समय खेत में हल्की नमी या आवश्यकतानुसार दो से तीन सेंटीमीटर पानी रखें। तेज हवा या बारिश की संभावना होने पर दवा का छिड़काव नहीं करें। दवा मिलाते और छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क एवं सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग करें तथा किसी भी खरपतवारनाशी के प्रयोग से पहले उसके लेबल पर अंकित निर्देशों का पालन अवश्य करें।
वर्जन
धान की अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के बाद शुरुआती 30 से 45 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना बेहद जरूरी है। समय पर खरपतवार नियंत्रण से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, अधिक कल्ले निकलते हैं और उत्पादन के साथ उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप खरपतवार प्रबंधन अपनाने और आवश्यकता पड़ने पर कृषि विभाग के अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की अपील की।
राजीव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार
प्रश्नोत्तर
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