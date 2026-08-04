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Katihar News: गंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: गंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी गंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरीगंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरीगंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरीगंगा

Katihar News: गंगा व महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी

Katihar News: अमदाबाद, संवाद सूत्र प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली गंगा एवं महानंदा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा नदी के कनीय अभियंता विश्व बल्लव ने बताया कि बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में एक सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 24.95 मीटर दर्ज किया गया है।वहीं, महानंदा नदी के कनीय अभियंता बिमल प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में महानंदा के जलस्तर में 19 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में महानंदा का जलस्तर 24.88 मीटर है। हालांकि, दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं।

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