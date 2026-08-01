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Katihar News: चारा चोरी का विरोध किया तो महिला की कर दी गई पिटाई

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: चारा चोरी का विरोध किया तो महिला की कर दी गई पिटाई चारा चोरी का विरोध किया तो महिला की कर दी गई पिटाईचारा चोरी का विरोध किया तो महिला की कर दी गई पिटा

Katihar News: चारा चोरी का विरोध किया तो महिला की कर दी गई पिटाई

Katihar News: मनसाही, एक संवाददाता। मनसाही थाना क्षेत्र के अड़मारा गांव में मवेशी चारा चुराने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई तू तू मैं मैं मारपीट की घटना में बदल गई। घटना में एक पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद उसे इलाज के लिए मनसाही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में पीड़ित महिला मीना देवी ने बताया कि उन्होंने अपने खेत से मवेशी का चारा काटकर आड़ में रखा था। जिसे विपक्षी ने उसे चुरा कर अपने मवेशी को खिला दिया। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो उक्त आरोपियों ने महिला को लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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घटना को लेकर पीड़ित महिला ने मनसाही थाने में लिखित आवेदन देते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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