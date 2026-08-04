Katihar News: 11 केवी तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला
Katihar News: 11 केवी तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला 11 केवी तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला11 केवी तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला11 केवी तार
Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि बारसोई प्रखंड के भवानीपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-7 स्थित समसपुर-भवानीपुर ग्रामीण सड़क पर सोमवार को 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। घटना के समय सड़क से ग्रामीणों और स्कूल जा रहे बच्चों का आवागमन जारी था। संयोगवश कोई व्यक्ति तार की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और टूटे हुए तार को दोबारा जोड़ने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि दो बिजली पोलों के बीच अत्यधिक दूरी होने के कारण तारों पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे आए दिन तार टूटकर नीचे गिरते हैं और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक बीच में अतिरिक्त बिजली पोल नहीं लगाया जाता और सड़क के ऊपर सुरक्षा के मद्देनजर सेफ्टी नेट नहीं लगाया जाता, तब तक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी। युवा समाजसेवी हसन रजा और वार्ड सदस्य अंसार आलम ने बताया कि घटना की सूचना देने के लिए संबंधित कनीय विद्युत अभियंता (जेई) को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति और अधिक नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है।
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