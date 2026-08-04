Katihar News: बेनी जलालपुर में अनियमित विद्युत आपूर्ति से आक्रोश
Katihar News: बेनी जलालपुर में अनियमित विद्युत आपूर्ति से आक्रोश बेनी जलालपुर में अनियमित विद्युत आपूर्ति से आक्रोशबेनी जलालपुर में अनियमित विद्युत आपूर्ति से आक्रो
Katihar News: सालमारी, एक संवाददाता। अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर बेनी जलालपुर गांव के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को चेताावनी दी है। मुखिया प्रतिनिधि नाहिद आलम ने ग्रामीणों के साथ मिल कर बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आन्दोलन करने की धमकी देते हुए कहा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर पावर सब स्टेशन सालमारी व विभागीय कनीय अभियंता का घेराव किया जाएगा। पिछले तीन दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण बेनी जलालपुर गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। विभाग को जानकारी दिए जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतर आंदोलन की चेतावनी दी है।
ग्रामीणों ने पुराना तार व ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की।
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