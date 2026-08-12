Katihar News: बाढ़ के बीच अंधेरे में रहने को विवश हैं गोबराही दियारा के ग्रामीण बाढ़ के बीच अंधेरे में रहने को विवश हैं गोबराही दियारा के ग्रामीणबाढ़ के बीच अंधेरे

Katihar News: ​कुरसेला, निज प्रतिनिधि। कुरसेला प्रखंड का गोबराही दियारा इलाका इन दिनों प्रकृति और प्रशासनिक उदासीनता की दोहरी मार झेल रहा है। गंगा पार दियारा में बसे करीब एक दर्जन से अधिक छोटे-छोटे गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिर चुका है। जिससे यहां के बाशिंदों की जिंदगी थम सी गई है। बाढ़ और बरसात के बीच इन गांवों में बिजली नहीं होने से पूरी आबादी अंधकार में जीने को मजबूर है। सांप व विषैले कीड़े मकोड़े का भय भी ग्रामीणों को सताता है। ​ टॉर्च के सहारे रसोई में खाना बनाती है महिलाएं

बाढ़ के कारण बढ़ी महिलाओं की मुसीबतें बाढ़ के इस संकट के बीच खासकर महिलाओं की मुसीबतें और बढ़ गई है। जोनियां टोला निवासी तेतरी देवी, उमदी देवी, सुलेखा देवी, उमा देवी ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि रात के वक्त टॉर्च की रोशनी में खाना बनाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। रसोई में छाए अंधेरे और रोशनी की कमी के कारण कई बार खाने में कीड़े-मकोड़ा गिर जाता है। ऊपर से जहरीले सांप और बिच्छुओं का खतरा हर पल लोगों की जान हलकान किए रहता है। कई परिवार तो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी-पूरी रात जागकर गुजार रहे हैं। अब तो केरोसिन तेल भी सुलभ नहीं होने से लालटेन का सहारा भी छिन चुका है।

सोलर प्लांट और स्थायी बिजली योजना ​व्यवस्था की बेरुखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब छह वर्ष पूर्व इन गांवों में करोड़ों रुपये की लागत से कई जगहों पर सोलर प्लांट लगाया गया था। कुछ समय तक रोशनी मिलने के बाद यह पिछले तीन वर्षों से पूरी तरह बंद पड़ा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ​जबकि लगभग दो वर्ष पूर्व दियारा तक स्थायी बिजली पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी। इसके तहत गंगा नदी में मोनो पोल गाड़कर बिजली आपूर्ति बहाल की जानी थी। योजना के तहत गांव में बिजली आपूर्ति के लिए हजारों पोल कुरसेला के तीनघरिया रेल फाटक और हाईस्कूल के पास सड़क किनारे लाकर गिरा दिए गए, जो आज तक धूल फांक रहे हैं। विभागीय सुस्ती के कारण यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। जिससे लोग निराश है‌ं।

ग्रामीणों की जिला प्रशासन से अपील ​ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार दियारा के ग्रामीण धर्मेंद्र कुमार, अवधेश महतो, सुभाष महतो, जयंती देवी, सीता देवी, ललिता देवी आदि ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द बंद पड़े सोलर प्लांट को दुरुस्त कराया जाए और रुकी हुई स्थायी बिजली योजना को गति दी जाए, ताकि उन्हें अंधेरे का स्थाई समाधान मिल सके。