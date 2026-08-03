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Katihar News: मुख्यमंत्री संपर्क योजना से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: मुख्यमंत्री संपर्क योजना से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री संपर्क योजना से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री संपर्क योजना से सड़क

Katihar News: मुख्यमंत्री संपर्क योजना से सड़क निर्माण कराए जाने की मांग

Katihar News: आजमनगर। वर्ष 2002 में पंचायत समिति कोष से बने पलदंगा गांव से माशाल टोली गांव को जोड़ने वाली ईट सोलिंग सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। सड़क जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रमाीणों ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से उक्त सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। बरसात के मौसम में ईंट सोलिंग सड़क पर जलजमाव होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई है।

ग्रामीण प्रदीप कुमार शर्मा, सत्यम शर्मा, दिनेश सिंह ने ग्रामीणो के आवागमन की सुविधा को लेकर ईंट सोलिंग सड़क का पक्कीकरण कराए जाने की मांग की है।

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