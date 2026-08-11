Katihar News: हाईवा की ठोकर से सब्जी विक्रेता की हुई मौत
Katihar News: हाईवा की ठोकर से सब्जी विक्रेता की हुई मौत हाईवा की ठोकर से सब्जी विक्रेता की हुई मौतहाईवा की ठोकर से सब्जी विक्रेता की हुई मौतहाईवा की ठोकर से सब्जी
Katihar News: मनसाही, एक संवाददाता। पूर्णिया-नारायणपुर फोरलेन सड़क के राघोपुर चौक के पास हाईवा ट्रक के धक्के से एक सब्जी विक्रेता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। घटना सोमवार की शाम छह बजे के आसपास की है। मृतक की पहचान रघुनी चौक गांव के रहने मो मुकीम के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को मरंगी चौक हाईवे के ओवर ब्रिज के पास रख कर सड़क को दोनों ओर से जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित को आवश्यक मुआवजा के साथ न्याय दें। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सब्जी विक्रेता मो मुकीम सब्जी लेकर कुमारपुरी हाट जा रहा था कि राघोपुर चौक के पास सामने से आ रहे हाईवे ट्रक ने उसे जोरदार धक्का मार दिया जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी एवं दो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं। थानाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है जो भी मांगे हैं उन मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी。
सड़क पर आवागमन बाधित, उमड़ी भीड़
सोमवार की शाम छह बजे हुए सड़क हादसे के बाद से लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। आसपास के गांव के लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कटिहार-मनिहारी आने जाने वाले मार्ग पर लोगों की गाड़ियां खड़ी रह गयी। आक्रोशित लोगों ने टायर में आग लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। जाम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मगर लोगों का गुस्सा शांत होने के वजाय और भी भड़क गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क पर गति का नियंत्रण नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरह की घटना होती है। साथ ही जिस हाइवा ट्रक से धक्का लगा है। उसको पकड़कर उसकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि एक टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों की निशानदेही पर गाड़ी चालक को पकड़ने में जुटी हुई है।
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