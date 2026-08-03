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Katihar News: मेमने को बचाने के लिए शौचालय की टंकी में उतरे, दो की हालत गभीर

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: मेमने को बचाने के लिए शौचालय की टंकी में उतरे, दो की हालत गभीर मेमने को बचाने के लिए शौचालय की टंकी में उतरे, दो की हालत गभीरमेमने को बचाने के लिए शौच

Katihar News: मेमने को बचाने के लिए शौचालय की टंकी में उतरे, दो की हालत गभीर

Katihar News: आजमनगर। प्रखंड अंतर्गत खरसौता पंचायत के ग्राम कंदूल वार्ड नंबर 10 में शौचालय की टंकी में बकरी का बच्चा गिर (मेमना) जाने के बाद उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति पहले टंकी में उतरा। दम घुटने पर आवाज लगाने पर दूसरा भी उसे बचाने टंकी में उतर गया। दोनों शौचालय की टंकी में फंस गया। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जेसीबी मंगाकर दोनों को बाहर निकाला। स्थिति गंभीर देख दोनों को आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि मेमना को बचाने के लिए दयानंद मंडल शौचालय की टंकी में उतरने पर फंस गया।

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दयानंद की मदद के लिए नीचे उतरा मोतीलाल मंडल भी फंस ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बाहर निकाला गया।

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