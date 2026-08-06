Katihar News: रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया शोक
Katihar News: रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया रोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के मौत पर लोगो ने जताया शोकरोशना बाजार के ग्रामीण चिकित्सक के
Katihar News: मनिहारी नि स। प्राणपुर प्रखंड के रोशना निवासी 75 वर्षीय लोकप्रिय ग्रामीण चिकित्सक जगन्नाथ उपाध्याय का इलाज के दौरान मौत हो गई है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में पंद्रह दिनों से इलाज चल रहा था। मंगलवार की देर रात उनकी मौत हुई है। उनके निधन पर पूरा रोशना बाजार में शोक की लहर दौर गई। मृतक ग्रामीण चिकित्सक अपने पीछे दो पुत्र तथा एक पुत्री को छोड़ गए हैं। उनके निधन पर प्राणपुर प्रमुख अमित साह,संतोष उपाध्याय, भाजपा नेता अमित तिवारी,चंदन उपाध्याय, विवेक तिवारी आदि लोगो ने शोक जताया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।