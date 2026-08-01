Katihar News: दुर्घटना को लेकर ब्लैक स्पॉट पर किए गए कार्यों का परिवहन विभाग ने मांगा ब्यौरा दुर्घटना को लेकर ब्लैक स्पॉट पर किए गए कार्यों का परिवहन विभाग ने मांगा

Katihar News: कटिहार, निज प्रतिनिधि। हाल के दिनों में राष्ट्रीय उच्च पथ पर लगातार हो रहे हादसे को कम करने को लेकर परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी डेजी रानी ने बताया कि एनएचआई से राष्ट्रीय उच्च पथ पर चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों व उपायों से संबंधित ब्यौरा मांगा गया है। कई स्थानों पर साइनेज, संकेतक चिह्न व रंबल स्ट्रिप भी नहीं होने से भी सड़क दुर्घटना हो रही है। जिन स्थानों पर साइनेज व रंबल स्ट्रिप नहीं लगाया गया है, उन स्थानों पर शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं के संवेदनशील स्थान डीटीओ ने बताया कि जिले में 14 ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। एनएच, एसएच सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर एक साल के भीतर ही सड़क दुर्घटना के आधार पर अन्य ब्लैक स्पॉट भी चिह्नित किया जाएगा। सड़क हादसों पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग अगले सप्ताह से विशेष अभियान चलाएगा।

सुरक्षा अभियान की विशेषताएँ महीने में चार दिन सीट ब्लेट, हेलमेट का उपयोग करने को लेकर वाहनों की जांच की जाएगी। साथ यही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल व कॉलेज में जागरूकता अभियान तो चलाया ही जाता है, जहां सड़क दुर्घटना अधिक होती है वहां भी समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों व आमलोगों से यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। खासकर गेड़ाबाड़ी से कुरसेला के बीच एनएच पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न सड़कों व चौराहों पर यह अभियान चलेगा। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने तथा यातायात नियमों की अनदेखी के कारण अधिकांश सड़क दुर्घटना होती है। मुख्यालय स्तर से इसको लेकर कार्य योजना बनाकर विशेष तौर पर अभियान चलाने का निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया गया है।