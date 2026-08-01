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Katihar News: शहर में दिन में भारी वाहनों की नो-एंट्री, दो पड़ाव बिंदुओं में बदलाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: शहर में दिन में भारी वाहनों की नो-एंट्री, दो पड़ाव बिंदुओं में बदलाव

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर लागू नो-एंट्री व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने संशोधित आदेश जारी करते हुए दो पड़ाव बिंदुओं में बदलाव किया है, जबकि अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कटिहार नगर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक छह चक्का या उससे बड़े भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

संशोधित आदेश

दो प्रमुख पड़ाव बिंदुओं में किया गया संशोधन

संशोधित आदेश के अनुसार पूर्णिया की ओर से दलन चौक होते हुए कटिहार आने वाले भारी मालवाहक वाहन अब सिरसा मोड़ तक आ सकेंगे। वहीं गेडाबाड़ी-हाजीपुर मार्ग से शहर की ओर आने वालेवाहनों के लिए पहले निर्धारित हाजीपुर भाईजान धर्मकांटा की जगह अब सुधा फ्यूल सेंटर, भोला मिश्रा चौक, कोलासी तक आने-जाने की अनुमति दी गई है।

दुर्घटनाओं और जाम की घटनाओं के बाद लिया निर्णय

प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात बाधित होने और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने की घटनाएं सामने आई थीं। इसी को देखते हुए बिहार के कई जिलों की तर्ज पर कटिहार में भी दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर पहले से प्रतिबंध लगाया गया है। अब यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पड़ाव बिंदुओं में व्यावहारिक संशोधन किया गया है।

पुराना आदेश रहेगा प्रभावी

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2026 को जारी आदेश की अन्य सभी शर्तें एवं दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे। केवल दो पड़ाव बिंदुओं में बदलाव किया गया है, ताकि मालवाहक वाहनों के संचालन में सुविधा के साथ शहर के भीतर अनावश्यक दबाव भी न बढ़े।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कटिहार में भारी मालवाहक वाहनों के लिए क्या नए नियम लागू किए गए हैं?
कटिहार में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक छह चक्का या उससे बड़े भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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