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Katihar News: डीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: कटिहार में डीएस कॉलेज में पूर्णिया विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई।professor सी के मिश्रा ने खेलकूद के प्रति छात्रों को प्रेरित किया। महिला वर्ग में डीएस कॉलेज की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजयी होने का गौरव हासिल किया।

Katihar News: डीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ

Katihar News: कटिहार निज संवाददाता। डीएस कॉलेज में पूर्णिया विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी प्रोफेसर सी के मिश्रा ने छात्रों को खेलकूद के प्रति प्रेरित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता

उन्होंने खेल प्रतिभाओं को जोड़ने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों का रिकार्ड व्यवस्थित करने के लिए तैयार किए गए डेटाबेस एवं व्यवस्थाओं का सुझाव दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर स्वामी नंदन ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने की भावी रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की।

आगंतुकों का स्वागत

अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। पहले दिन महिला वर्ग में डीएस कॉलेज की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया। एकल तथा डबल दोनों स्पर्धा में डीएस कॉलेज में विनर का खिताब अपने नाम किया। रेफरी के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित खिलाड़ी सुनील कुमार,बबन झा एवं कुंदन कुमार उपस्थित थे। केबी झा कॉलेज के शिक्षक विकास कुमार लाल एवं पूर्णिया महिला कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर गौरव कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह प्रतियोगिता कब शुरू हुई?
यह प्रतियोगिता तीन दिवसीय है और डीएस कॉलेज में प्रारंभ हुई।
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