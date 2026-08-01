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Katihar News: चोरी के मोटर के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: चोरी के मोटर के साथ एक गिरफ्तार

Katihar News: आजमनगर। एक संवाददाता आजमनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी का मोटर लेकर बेचने जा रहे चोर को मोटर के साथ धर दबोचा। थाना क्षेत्र के जलकी गांव में पुल के समीप चोरी के मोटर के साथ चोर को गिरफ्तार करने में आजमनगर पुलिस को सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक आबादपुर निवासी मोहम्मद नासिर आलम चोरी का मोटर लेकर अन्यत्र बेचने के लिए जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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