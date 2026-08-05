Katihar News: आदर्श मवि सालमारी में ताला तौर कर हुई चोरी
Katihar News: आदर्श मवि सालमारी में ताला तौर कर हुई चोरी आदर्श मवि सालमारी में ताला तौर कर हुई चोरी आदर्श मवि सालमारी में ताला तौर कर हुई चोरी
Katihar News: सालमारी, एक संवाददाता। आदर्श मध्य विद्यालय सालमारी में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के रसोई घर का ताला तौर कर छात्रों के एमडीएम का खाना खाने वाला 280 प्लेट सहित कुछ बर्तन की चोरी होने की सूचना प्रधानाध्यापक मुजफ्फर राही द्वारा सालमारी थाना में आवेदन देकर जांचोपरांत विधि संगत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया की यह घटना रविवार के रात का है। घटना की सूचना विभाग को देने के साथ थाना में आवेदन देकर मामले का उद्भेदन करने की मांग की गयी है। अभिभावकों ने चोरी की घटना पर कहा की यह कायरतापूर्ण कार्य है। विद्या की मंदिर में चोरी होना शर्मनाक है।
इस घटना पर हमारे क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस तरह की घटना की जितनी भर्त्सना की जाय कम है। प्रधानाध्यापक मुजफ्फर राही ने बताया की पूर्व में विद्यालय से हैण्ड पम्प और मोटर की चोरी हुई थी। सालमारी थाना में अज्ञात के खिलाफ आवेदन दे कर मामला दर्ज करने की गुहार लगायी गयी है।
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