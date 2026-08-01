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Katihar News: शराब के नशे में 10 धराए

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: शराब के नशे में 10 धराए शराब के नशे में 10 धराएशराब के नशे में 10 धराएशराब के नशे में 10 धराएशराब के नशे में 10 धराएशराब के नशे में 10 धराएशराब के नशे

Katihar News: शराब के नशे में 10 धराए

Katihar News: फलका,एक संवाददाता : फलका पुलिस ने शराब के नशे में 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में अलग-अलग स्थानों से 10 लोगों को पकड़ा गया। शराब पीने की पुष्टि होने पर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया।

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