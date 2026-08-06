Katihar News: शिक्षकों की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे छात्राएं, लगाये कई आरोप
Katihar News: शिक्षकों की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे छात्राएं, लगाये कई आरोप शिक्षकों की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे छात्राएं, लगाये कई आरोपशिक्षकों
Katihar News: मनसाही, एक संवाददाता। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनी चौक में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने विद्यालय की अव्यवस्था को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनसाही से लिखित शिकायत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया कि ना तो उन लोगों को लाइब्रेरी की किताबें उपयोग करने देते है ना पढ़ाई ठीक से कराई जाती है और ना ही एमडीएम सही से खिलाए जाते हैं और कुछ बोलने पर उन लोगों के साथ शिक्षकों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे वे लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। छात्राओं ने पूरे मामले को लेकर पदाधिकारी से जांच कर दोषी शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।
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