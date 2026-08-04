Katihar News: एक माह से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे पासवान टोला के लोग
Katihar News: एक माह से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे पासवान टोला के लोग एक माह से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे पासवान टोला के लोगएक माह से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे
Katihar News: बरारी। संवाद सूत्र बरारी प्रखंड अंतर्गत बरारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 स्थित बरारी हाट के पासवान टोला में लगातार बारिश के कारण पिछले लगभग एक माह से जलजमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़क एवं आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा रहने से स्थानीय लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है। जलजमाव के कारण लोगों को रोजमर्रा के कार्यो बाजार आने-जाने तथा विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण संजय पासवान, शंकर पासवान, चंदन पासवान, उमेश पासवान, त्रिभुवन पासवान सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि पिछले एक माह से बारिश का पानी मोहल्ले में जमा हुआ है।
लेकिन अब तक जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि पानी जमा रहने से दुर्गंध फैलने लगी है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया गया। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक एवं बरारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से अविलंब जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने तथा स्थायी समाधान के लिए नाला निर्माण एवं सफाई कार्य कराने की मांग की है।ताकि वार्ड संख्या 8 के लोगों को जलजमाव की समस्या से राहत मिल सके।
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