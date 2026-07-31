Katihar News: सावन की दस्तक से हरा हुआ बाजार, श्रृंगार से परिधानों तक बढ़ी रौनक सावन की दस्तक से हरा हुआ बाजार, श्रृंगार से परिधानों तक बढ़ी रौनक सावन की दस्तक से हरा

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सावन का महीना शुरू होते ही कटिहार के बाजारों में हरियाली और उत्साह की रंगत साफ दिखाई देने लगी है। धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति-रिवाजों से जुड़े इस पवित्र माह ने कपड़ा, श्रृंगार और कॉस्मेटिक बाजारों में नई जान फूंक दी है। शहर के एमजी रोड, न्यू मार्केट, मिर्चाईबाड़ी, बड़ा बाजार और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सुबह से देर शाम तक महिलाओं और युवतियों की चहल-पहल बनी हुई है। हरी साड़ी, कांच की चूड़ी, मेहंदी, दुपट्टा और डिजाइनर सूट की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। सावन की पहली सोमवारी तीन अगस्त को पड़ने वाली है, जिसे लेकर खरीदारी अब चरम पर पहुंचने लगी है। सावन को सुहाग, शिवभक्ति और श्रृंगार का महीना माना जाता है। यही वजह है कि बाजार में इस समय हरे रंग का सबसे अधिक दबदबा दिखाई दे रहा है। कपड़ा व्यवसायियों ने महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए सिल्क, जॉर्जेट, कॉटन, रेयॉन और मिक्स्ड फैब्रिक की साड़ियों का विशेष कलेक्शन सजाया है। चुनरी प्रिंट, गोल्डन बॉर्डर, लाइट वेट प्लेन, मधुबनी प्रिंट, तांत और इंग्लोर सिल्क की साड़ियां सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं। युवतियों के बीच लॉन्ग कुर्ती, पटियाला सूट, पलाजो सेट, क्रॉप टॉप, स्ट्रेट पैंट और डिजाइनर दुपट्टों की मांग भी लगातार बढ़ रही है。

श्रृंगार बाजार में भी ग्राहकों की रही अच्छी भीड़ श्रृंगार बाजार में भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। कांच की हरी चूड़ियों की सबसे अधिक बिक्री हो रही है। कटिंग, स्पार्कल, वेलवेट टच, सीप, लहठी और मेटल फिनिश वाली चूड़ियों की नई रेंज महिलाओं को आकर्षित कर रही है। इंदौर, जयपुर और फिरोजाबाद से मंगाई गई डिजाइनर चूड़ियां इस बार बाजार की खास पहचान बनी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सावन में कांच की चूड़ियों की मांग हर वर्ग की महिलाओं में बनी रहती है, क्योंकि ये पारंपरिक होने के साथ किफायती भी होती हैं।

मेहंदी के बिना सावन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है मेहंदी के बिना सावन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि कॉस्मेटिक दुकानों पर विभिन्न कंपनियों की मेहंदी की बिक्री बढ़ गई है।

छात्राओं और नई नवेली दुल्हनों में मेहंदी लगाने का विशेष उत्साह कॉलेज छात्राओं और नई नवेली दुल्हनों में मेहंदी लगाने का विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कई ब्यूटी पार्लर और मेहंदी कलाकारों के यहां पहली सोमवारी और रक्षाबंधन तक के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। दुकानदारों का मानना है कि रविवार और पहली सोमवारी से ठीक पहले बिक्री अपने चरम पर पहुंचेगी। सावन की खरीदारी के साथ-साथ रक्षाबंधन की तैयारियां भी बाजार में साफ नजर आने लगी हैं। महिलाएं और युवतियां त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अभी से साड़ी, सूट और अन्य परिधानों की खरीदारी कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार सावन और रक्षाबंधन का बाजार एक-दूसरे को सहारा दे रहा है, जिससे कारोबार में अच्छी तेजी आने की उम्मीद है।

विक्रेताओं ने बताया ग्राहकों की पसंद साड़ी विक्रेता प्रदीप चिरानियां ने बताया कि इस वर्ष ग्राहकों की पसंद पारंपरिक और हल्के वजन वाले परिधानों की ओर अधिक है। चुनरी प्रिंट, मधुबनी डिजाइन, गोल्डन बॉर्डर और हरे रंग की साड़ियों की मांग सबसे ज्यादा है। वहीं श्रृंगार सामग्री के कारोबारियों का कहना है कि सावन के साथ बाजार में रौनक लगातार बढ़ रही है और पहली सोमवारी तक बिक्री में उल्लेखनीय उछाल आने की पूरी संभावना है। धार्मिक आस्था, परंपरा और फैशन का यह सुंदर संगम इन दिनों कटिहार के बाजारों को पूरी तरह उत्सवी रंग में रंग रहा है।