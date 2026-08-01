Katihar News: सालमारी बाजार अतिक्रमण का शिकार, आवागमन में लोगों को परेशानी
Katihar News: सालमारी बाजार अतिक्रमण का शिकार, आवागमन में लोगों को सालमारी बाजार अतिक्रमण का शिकार, आवागमन में लोगों को परेशानीसालमारी बाजार अतिक्रमण का शिकार, आवा
Katihar News: सालमारी, एक संवाददाता सालमारी बाजार में सड़क किनारे दुकान लगाने, टीन का छज्जा बढ़ाने एंव सड़क किनारे विभिन्न प्रकार का बोर्ड लगाये जाने से सड़क संकरी होती जा रही है। प्रत्येक दिन सालमारी बाजार में जाम लगने की समस्या उत्पन्न होती है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों व लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बाजार को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग कई बार प्रशासन से की। अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।विगत दिनों मर्चेंट एसोसिएशन सालमारी द्वारा जाम, सड़क अतिक्रमण व जलजमाव से निजात के लिए विधायक को मांगपत्र सौंपा गया था।
अतिक्रमण चौकबाजार से छठ घाट तक होने की शिकायत लोगों ने की है।वहीं कालेज चौक से इंद्रा चौक तक सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार का बोर्ड लगाने एवं आटो खड़ा करने से जाम की समस्या का सामना लोगो को करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने सालमारी बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।
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