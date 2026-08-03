Katihar News: महानंदा का जलस्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा, गंगा स्थिर
Katihar News: महानंदा का जलस्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा, गंगा स्थिर महानंदा का जलस्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा, गंगा स्थिरमहानंदा का जलस्तर दो सेंटीमीटर बढ़ा, गंगा स्थिरमहानंदा
Katihar News: अमदाबाद, संवाद सूत्र। प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली गंगा एवं महानंदा नदी के जलस्तर में रविवार को अलग-अलग स्थिति रही। महानंदा नदी के जलस्तर में दो सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गंगा नदी का जलस्तर शनिवार के बराबर स्थिर रहा।गंगा नदी के कनीय अभियंता विश्व बल्लव ने बताया कि शनिवार को नदी के जलस्तर में दो सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद जलस्तर 24.94 मीटर पर पहुंच गया था। रविवार को जलस्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 24.94 मीटर पर स्थिर बना रहा।वहीं, महानंदा नदी के कनिय अभियंता बिमल प्रसाद ने बताया कि रविवार को नदी के जलस्तर में दो सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है।
वर्तमान में महानंदा नदी का जलस्तर 24.69 मीटर दर्ज किया गया है। मालूम हो कि कि पिछले एक सप्ताह से महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। रविवार को दो सेंटीमीटर की वृद्धि होने से गिरावट का सिलसिला थम गया। फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं।
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