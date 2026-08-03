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Katihar News: सावन में महंगाई की मार, कटिहार की रसोई का बिगड़ा बजट

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: सावन में महंगाई की मार, कटिहार की रसोई का बिगड़ा बजट सावन में महंगाई की मार, कटिहार की रसोई का बिगड़ा बजटसावन में महंगाई की मार, कटिहार की रसोई का बिग

Katihar News: सावन में महंगाई की मार, कटिहार की रसोई का बिगड़ा बजट

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की शुरुआत के साथ ही कटिहार जिले के बाजारों में महंगाई ने आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश, सब्जियों की कम आवक और सावन में बढ़ी मांग के कारण हरी सब्जियों के साथ-साथ दैनिक उपयोग की कई खाद्य वस्तुओं के दाम भी चढ़ गए हैं। इसका सबसे अधिक असर मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की रसोई पर पड़ रहा है, जिनका मासिक बजट अब पहले से अधिक दबाव में आ गया है। जिले की सब्जी मंडियों में परवल, बैंगन, करेला, अदरक, बंदगोभी और फूलगोभी समेत अधिकांश हरी सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परवल, बैंगन और करेला, जो कुछ दिन पहले 40 रुपये प्रति किलो बिक रहे थे, अब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अदरक की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति kilo हो गई है। बंदगोभी 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये प्रति पीस और फूलगोभी 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति पीस बिक रही है। हालांकि कद्दू 30 रुपये प्रति पीस, भिंडी 30 रुपये प्रति किलो और बोरा 40 रुपये प्रति किलो के आसपास उपलब्ध है, लेकिन धनिया अब भी 300 रुपये प्रति किलो के ऊंचे भाव पर बिक रहा है。

महंगाई का असर

महंगाई का असर केवल सब्जियों तक सीमित नहीं है। रसोई की सबसे जरूरी वस्तुओं में शामिल सरसों तेल, रिफाइंड, चीनी, चना, चाय और नारियल तेल की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सरसों तेल 180 रुपये से बढ़कर 195 रुपये प्रति लीटर, रिफाइंड 140 रुपये से 150 रुपये प्रति लीटर, चीनी 48 रुपये से 52 रुपये प्रति किलो और चना 75 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो हो गया है। चाय की कीमत भी 440 रुपये से बढ़कर 480 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। सबसे अधिक उछाल नारियल तेल में देखने को मिला है, जिसका 175 एमएल पैक 70 रुपये से सीधे 120 रुपये में बिक रहा है。

व्यापारियों का कहना है

व्यापारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण कई उत्पादक क्षेत्रों से सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है। परिवहन लागत में वृद्धि और सावन के दौरान हरी सब्जियों व खाद्य पदार्थों की बढ़ी मांग ने भी कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। उनका मानना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

उपभोक्ताओं का कहना है

उधर, गृहिणियों और उपभोक्ताओं का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर वस्तु महंगी होने से घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पहले जहां सीमित आय में महीनेभर का खर्च आसानी से चल जाता था, वहीं अब रसोई का हिसाब-किताब बार-बार बदलना पड़ रहा है। सावन में बढ़ती मांग और मानसून की अनिश्चितता के बीच फिलहाल बाजार में राहत के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

कटिहार में सब्जियों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?
कटिहार में सब्जियों की कीमतें बारिश, सब्जियों की कम आवक और सावन में बढ़ी मांग के कारण बढ़ रही हैं।
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