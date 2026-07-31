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Katihar News: बकिया सुखाय में गंगा का कटाव तेज, खेती योग्य जमीन नदी के गर्भ में समाया

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: बकिया सुखाय में गंगा का कटाव तेज, खेती योग्य जमीन नदी के गर्भ में समाया अअबकिया सुखाय में गंगा का कटाव तेज, खेती योग्य जमीन नदी के गर्भ में समायाबकिया

Katihar News: बकिया सुखाय में गंगा का कटाव तेज, खेती योग्य जमीन नदी के गर्भ में समाया

Katihar News: बरारी, संवाद सूत्र बरारी प्रखंड के बकिया सुखाय पंचायत क्षेत्र में गंगा नदी का कटाव लगातार तेज होता जा रहा है। कटाव की रफ्तार से किसानों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि काढ़ागोला बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की ओर से कटाव रोकने के लिए अब तक कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। जिससे स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।स्थानीय लोगों ने बताया कि कटाव की वजह से अब तक करीब 55 एकड़ कृषि भूमि गंगा नदी में समा चुकी है। खेतों में लगा मक्का भी बर्बाद हो गया। लगातार हो रहे कटाव से आसपास के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।बकिया

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सुखाय पंचायत के उप मुखिया शेख हिदायत तथा समाजसेवी उपेंद्र राय ने बताया कि यदि समय रहते कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो बकिया गांव भी कटाव की चपेट में आ सकता है।उन्होंने कहा कि गंगा नदी का कटाव तेजी से आबादी की ओर बढ़ रहा है।जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया।लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक विजय सिंह निषाद एवं जिलाधिकारी से कटाव पर नियंत्रण को लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की।

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