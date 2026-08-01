Katihar News: रेलवे कालोनी मे पार्क, सड़क व नाला का होगा निर्माण
Katihar News: रेलवे कालोनी मे पार्क, सड़क व नाला का होगा निर्माणरेलवे कालोनी मे पार्क, सड़क व नाला का होगा निर्माणरेलवे कालोनी मे पार्क, सड़क व नाला का होगा निर्माण
Katihar News: मनिहारी निस। मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के अनुरोध पर मंडल रेल प्रबंधक किरेन नराह ने नगर क्षेत्र के रेलवे कालोनी के समीप पार्क तथा आठ सड़क व नाला निर्माण के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया हैं । मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर मे रेलवे कालोनी के पास रेलवे की जमीन पर पार्क तथा आठ महत्वपूर्ण सड़क तथा नाला निर्माण को लेकर कई बार डीआरएम को पत्राचार किया गया था । इसमें मनिहारी रेलवे स्टेशन के पीछे सब्जी मंडी से गांधी टोला तक सड़क निर्माण, बाजार के पास रेलवे फाटक से थाना के समीप रेलवे फाटक तक सड़क तथा नाले का निर्माण सहित रेलवे कालोनी क्षेत्र में छह जगहों पर सड़क तथा नाले का निर्माण नगर पंचायत के द्वारा किया जाना है।
परंतु रेलवे की जमीन होने के कारण बिना अनुमति निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अथक प्रयास के बाद डीआरएम ने एनओसी देने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।