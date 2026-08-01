Katihar News: रेलवे कालोनी मे पार्क, सड़क व नाला का होगा निर्माण

Katihar News: मनिहारी निस। मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव के अनुरोध पर मंडल रेल प्रबंधक किरेन नराह ने नगर क्षेत्र के रेलवे कालोनी के समीप पार्क तथा आठ सड़क व नाला निर्माण के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया हैं । मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर मे रेलवे कालोनी के पास रेलवे की जमीन पर पार्क तथा आठ महत्वपूर्ण सड़क तथा नाला निर्माण को लेकर कई बार डीआरएम को पत्राचार किया गया था । इसमें मनिहारी रेलवे स्टेशन के पीछे सब्जी मंडी से गांधी टोला तक सड़क निर्माण, बाजार के पास रेलवे फाटक से थाना के समीप रेलवे फाटक तक सड़क तथा नाले का निर्माण सहित रेलवे कालोनी क्षेत्र में छह जगहों पर सड़क तथा नाले का निर्माण नगर पंचायत के द्वारा किया जाना है।